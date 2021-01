Investigarán el caso de Victoria Donda y la oferta de trabajo en el INADI a su empleada doméstica

el fiscal Eduardo Taiano decidió abrir una investigación y así imputar a la titular del INADI, Victoria Donda, para averiguar si cometió algún delito al ofrecerle trabajo en el organismo que encabeza a su ex empleada doméstica

Concretamente,Por el momento, la única medida de prueba solicitada es citar a ratificar la denuncia al abogado de Arminda Banda Oxa, la ex empleada doméstica de la funcionaria. Los presuntos delitos que se le imputan son malversación de caudales públicos y administración fraudulenta, debido a que fue denunciada por intentar darle un puesto en su repartición a la persona que trabajaba en su vivienda en tareas del hogar.La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, abogado de la ex empleada doméstica, que también le reclama que no estuvo registrada durante la totalidad de la relación laboral.Por sorteo el caso le tocó al juez, quien subroga el Juzgado Federal 12. El juez le delegó la causa a la fiscalía que está a cargo de. Como éste se encuentra de licencia por haberse contagiado de coronavirus, su reemplazo hasta que termine su aislamiento es Taiano.Cuando se conoció la denuncia, Donda, a través de su cuenta oficial de Twitter, hizo un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”.También admitió el ofrecimiento que le hizo a Arminda, de 63 años, boliviana, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica. Donda había dicho: