EEUU: desnudan trama de corrupción y coimas de Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela que apoyó Macri

Malas noticias para los "anti-populistas" y los "defensores de la República":Según el reconocido medio estadounidense,“El llamado gobierno interino de Guaidó necesitaba efectivo para proyectarse en el exterior y socavar al presidente Nicolás Maduro, todavía ocupando el palacio presidencial y al mando de las fuerzas de seguridad de Venezuela”, marca The Washington Post.Según lo que se descubrió y publicó TWP,. La millonaria suma correspondía a participaciones accionarias en distintas empresas, mansiones y automóviles de lujo, deudas no cobradas, y otros activos de la compañía petrolera estatal de Venezuela.Como parte de la supuesta maniobra de corrupción por alrededor de 40 mil millones de dólares, Troconis habría condonado la mitad de la deuda de Paraguay con la compañía petrolera estatal de Venezuela (PDVSA). También se investiga un contrato que, entre otros, Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi 1.700.000 dólares del ministerio de Alimentos de Venezuela.Reyes le dijo a The Washington Post que Guaidó los llamó a él mismo en abril de 2019 para expresar su interés. Y eso llevó a más de una docena de reuniones con altos miembros de la oposición respaldados por Guaidó y agentes estadounidenses.En una reunión en diciembre de 2019, en el suburbio de Doral en Miami, Reyes y Antar recibieron una carta escrita a mano supuestamente por Guaidó, con una lista de demandas que Reyes calificó en diálogo con The Washington Post como "impactantes".Guaidó pedía un pago por adelantado de us$ 750.000 a una empresa en Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington.Esa empresa también se convertiría en socia de la operación, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 % que Reyes y Antar habían negociado con los funcionarios de Guaidó. “Estaba asombrado”, dijo Reyes. “Me pregunté: '¿El presidente Guaidó sabe sobre esto?' Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Fue una extorsión. O pagábamos o no teníamos el contrato ", contó el empresario.Troconis y Blasi niegan haber actuado mal. Argumentan que el descubrimiento tardío de un caso de fraude anterior que involucró a Reyes los llevó a rechazar el trato. El gobierno interino de Guaidó, que conocía las acusaciones hace meses, emitió unadeclaración en septiembre desestimándolas por infundadas.Pero en las últimas semanas, los funcionarios estadounidenses presionaron para que se realizara una investigación interna,que llevó a cabo un comité de legisladores de la Asamblea Nacional controlada por la oposición.“El comité aseguró no haber encontrado evidencia de corrupción, según una persona familiarizada con la investigación”, dice The Washington Post. Pero se recomendó una investigación adicional a cargo de la oficina del gobierno interino, deslindando la responsabilidad de las "irregularidades administrativas en los tratos de Troconis con Reyes y Antar”, en el entorno de Guaidó.Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en Estados Unidos, se mostró preocupado: "No pongo mis manos en el fuego por nadie. Creo que si hay pruebas, tenemos que investigar", repuso Vecchio al diario de la capital estadounidense.La constitución de la nueva Asamblea de Venezuela de ayer generó que la Unión Europea, a pesar de la distancia que mantiene que el gobierno de Nicolás Maduro, se quedara sin base institucional para apoyar a Guaidó como "presidente encargado" del país.A partir de ahora reconoce el liderazgo de Guaidó pero solo como miembro de la oposición. Lo confirmó el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado publicado de hoy en el que evita nombrar al opositor como "presidente interino" o "encargado", como lo mencionaba hasta ahora la inmensa mayoría de Estados de la UE, pero cuya legitimidad emanaba de su cargo como presidente de la anterior Asamblea.