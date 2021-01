Buenas noticias: "Estamos muy cerquita de que se apruebe la Sputnik V para mayores de 60 años"

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, analizó la situación epidemiológica en la provincia y advirtió sobre la segunda ola que se vive en el país. Además, confió en que la ANMAT apruebe prontamente la vacuna para los adultos mayores de 60 años., enfatizó el funcionario provincial en diálogo con El Destape Radio.Indicó que "antes de fin de mes van a empezar a llegar las millones de vacunas de Rusia", a lo cual, recordó que el jueves "se lanzó la campaña de vacunación masiva en Rusia" y adelantó:Asimismo, Kreplak advirtió sobre la suba de contagios al remarcar que "la sensación es de rebrote. Las segundas olas que se han visto hasta ahora en el hemisferio norte son 6 o 7 veces superiores a la primera" y sostuvo:"Vemos un aumento muy rápido en todo el país.alertó y confió en que "En ese sentido, el funcionario detalló que hasta el momento "hay 841.000 inscriptos para vacunarse" y resaltó que el objetivo es "tener 12 millones de inscriptos"Sobre la posibilidad de priorizar la aplicación de la primera dosis, el funcionario afirmó:"Si no se vacunan con la segunda dosis el día 21 no pasa nada. Tiene que ser después del día 21 y si no se vacunan el día 21 con la segunda dosis no pierde la eficacia. Sí antes", concluyó.