Aborto legal: en el Gobierno aseguran que "a partir del 24 de enero la aplicación de la ley será inmediata"

la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) estará en plena vigencia a partir del 24 de enero, día en que la aplicación de la norma será "inmediata"

Está todo casi listo para que en la Argentina entre en verdadera vigencia el aborto legal:"Hay que esperar ocho días para que entre en vigencia la ley.", aclaró la ministra durante una entrevista con la señal de noticias TN.Para resumir, la funcionaria precisó cómo será el proceso para solicitar un aborto legal: "A partir del 24 de enero,".En esa línea, Gómez Alcorta precisó que "ya se está distribuyendo en todo el país a través del Programa Cuidar el medicamento" -Misoprostol- que se aplica para generar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.Este medicamento, según remarcó,Por otra parte, la ministra asumió que. Por eso,para los casos en que una mujer haya sacado turno o haya ido a una salita o acudido a un centro de salud y encontrara un obstáculo.Además, a través de esa línea telefónica, estará disponible un equipo del ministerio de Salud "los siete días de la semana, para atender" esos casos, agregó.Ese equipo, según describió Gómez Alcorta, "trabajará para que esa mujer que reclama esa práctica sea derivada a otro lugar", pero también se activará un seguimiento para corroborar el motivo del incumplimiento por parte del establecimiento de salud, o la obra social, o la prepaga, o el médico o la salita.Además, "a partir del 24", paralelamente con la aplicación de la ley, "se extinguirán las más de 1.500 causas penales en trámite contra médicos o mujeres que abortaron, porque deja de ser un delito, incluso para quiénes están cumpliendo sus condenas", recordó la funcionaria.Existirá además una red en todas las provincias para que este derecho esté garantizado y se respetará también, tal como dispone la ley, el derecho del médico o enfermero a no realizar la práctica "por razones de conciencia personal".Pero dejó claro que "si un médico ejerce su derecho de negarse a practicar un aborto por objeción de conciencia, tiene la obligación de derivar con alguien que sí lo haga"."Si no responden de ese modo, hay que comunicarse con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud al 0800-222-3444 para que los especialistas del área puedan asistir en garantizar el cumplimiento del derecho", indicó Gómez Alcorta.Gómez Alcorta se refirió a la etapa que sigue tras la promulgación de la ley al "fin de una historia de mucha lucha", pero asumió que el tiempo que sigue para garantizar su aplicación en todo el país es "arduo", en diálogo con radio La Red esta mañana.En un acto realizado en el Museo del Bicentenario, encabezado por el presidente Alberto Fernández, el Gobierno promulgó ayer las leyes de IVE y el Plan de los 1000 días, oficializadas con su publicación en el Boletín Oficial esta mañana.Dado que el aborto se debe realizar "a los diez días del requerimiento de la mujer", en el caso de una situación urgente se deberá consultar al Ministerio de Salud, sobre todo en casos en los que una demora implique la pérdida del derecho por exceder la semana 14 de gestación".Recordó también que ayer se promulgó junto con la ley de IVE la de los 1.000 Días, que "crea una asignación para el cuidado integral de la salud para todos los niños hasta los 3 años y amplía muchas de las asignaciones que ya existían y algunas que solo estaban previstas para trabajadores formales"."Las mujeres deben saber que tienen el derecho a poder interrumpir su embarazo hasta la semana 14 inclusive, que no tienen que dar explicaciones porque es una decisión individual y que no requiere ningún tipo de trámite, porque nos imaginamos que pueden venir obstáculos por delante", subrayó en otra entrevista con AM 750.