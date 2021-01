Contradictorio: Stolbizer considera que la gestión Macri fue un desastre pero avanza su diálogo con Juntos por el Cambio

“Estoy mucho más cerca de la coalición opositora por algunos datos objetivos. Cuando la ciudadanía eligió, puso a los que están gobernando en un lugar y a todo el resto en la oposición. Es un elemento objetivo que me reúne en un espacio común con la coalición de Juntos por el Cambio”, sostuvo Stolbizer.Y agregó: “No tengo ningún tipo de alianza política, ni mucho menos electoral”. “Tengo sí un nivel de diálogo importante con ellos. Siempre hice una prédica del diálogo”, remarcó al nombrar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y al ex jefe de Diputados Emilio Monzó.No obstante, dijo tener diferencias con el ala del PRO y remarcó la necesidad de que el macrismo reconozca sus errores. “Loconverso con muchos de ellos. Lo primero que les digo es que si no hacen un reconocimiento de los errores cometidos es imposible que puedan plantearse como una alternativa”, señaló.