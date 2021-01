La chocó toda: El Dipy, el cumbiero preferido de Mauricio Macri, protagonizó un accidente automovilístico en Paraná

El toque de @dipypapa a Axel Tomada provocó un choque múltiple que llevó a detener la competencia del Top Race Junior con bandera roja. Los pilotos no sufrieron lesiones y El Dipy fue excluido de la carrera por los comisarios deportivos. pic.twitter.com/zhFlKGpyRC — Opinión Frontal (@OpinionFrontal) January 17, 2021

“Estoy perfecto. El accidente se provoca porque se cierra el muchacho y choca conmigo y sale. No es mi auto (el que vuelca). A mí no me pasó nada. los demás que venían atrás lo llevaron puesto”, detalló a Teleshow tratando de desligar responsabilidades del caso.Los comisarios deportivos decidieron excluirlo de la carrera. La final estuvo detenida por bandera roja y luego fue ganada por Thomas Micheloud (Mercedes), escoltado Mauro Gorjon (Chevrolet) y Gastón Billeres (BMW).