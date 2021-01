A 6 años de la muerte de Nisman, Lagomarsino aseguró que está "recontra convencido de que se suicidó"

Diego Lagomarsino, el perito informático procesado como partícipe necesario de la muerte de Alberto Nisman por haberle llevado el arma de la que salió la bala que mató al fiscal, habló hoy en Más Info, por LN+. "Estoy recontra convencido de que Nisman se suicidó. Hay pruebas que lo ameritan", afirmó., sostuvo. "Basarnos en una pericia trucha para decir que lo mataron, no es buscar la verdad", continuó."Quiero pensar que fueron burros por el bien del país", admitió. Hizo alusión a la ketamina argumentando que esta no dura más de un año en el suero. "Dicen encontrarla después de dos años y medio", comentó. "", sostuvo.Se preguntó: "¿No sería bueno si buscamos la verdad y no nos quedamos con que a Nisman lo mataron?".argumentó.Actualmente, Diego Lagomarsino, está siendo investigado junto a la madre, la hermana y el propio Nisman por lavado de dinero por una cuenta bancaria en el banco Merril Lynch de Nueva York. Se le preguntó por qué accedió en su momento a figurar en esa cuenta si no tenía participación con ese dinero. "admitió., afirmó. "Lo que si hay que investigar es que pasó, buscarlo con la verdad y no buscarlo con lo que nos sirva que nos digan", continuó."La Justicia debe investigar, pero la Justicia investiga lo que le conviene", sostuvo. "Jamás voy a entregarme. Tengo dos hijos y jamás en mi vida los voy a abandonar y no voy a dejar que no se sepa la verdad. Hay mucha gente que no le sepa eso", admitió.