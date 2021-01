Lamentable: Patricia Bullrich utilizó políticamente a policías que se acercaron a la ex ministra para evitar posibles escraches contra su persona

Los policías de la Bonaerense que saludaron a la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, grabaron un video para hacer un descargo y explicar su versión del momento en que saludaron a la ex funcionaria que se mostró sin barbijo ni distanciamiento social.

Se trató de seis uniformados del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) los que se acercaron hasta donde la ex ministra se encontraba presentando un libro.

remarcó el sargento López al programa Intratables de América TV. Según indicó, ingresaron al local gastronómico de Villa Gesell donde se encontraba la polémica titular del Pro para evitar posibles escraches dado que la ex funcionaria recibía insultos por parte de la gente."Nos dirigimos al lugar e hice la formación de la mano de enfrente al local. Momentos después escuchamos de transeúntes y de vehículos que pasaban agravios verbales muy fuertes, que no puedo repetir porque soy un caballero y porque se merece mucho respeto la doctora Patricia Bullrich", expresó.La polémica fue tal que el ministro de Seguridad bonaerense,, tuvo que salir a desmentir posibles sanciones contra los uniformados. “Tendría que estar loco para echar a un policía por saludar respetuosamente a una ex autoridad”, manifestó al tiempo que aclaró: "De todas formas,