El Frente de Todos puso primera en Salta y dejó en off-side al gobernador Sáenz

El 4 de julio se vota en la provincia de Salta y desde un sector de Frente de Todos allegado al senador Sergio Leavy y el titular del partido Felicidad, Mauro Sabbadini, cuestionaron las condiciones en la cual dicho proceso eleccionario se llevará a cabo. Sostienen que la seguridad que le brindan al gobernador Gustavo Sáenz los “números positivos” que le acercan sus asesores de imagen lo llevaron a convocar a más de 1.000.000 de salteñas y salteños a votar en invierno, desdoblando la elección de los comicios nacionales en plena pandemia.

Cabe recordar que Sáenz llegó al gobierno en 2019 impulsado por el ex presidente Mauricio Macri y una coalición de centro derecha provincial que incluye a Juan Carlos Romero (senador nacional salteño de Juntos por el Cambio y ex gobernador) y referentes provinciales como Ignacio Jarsún que impulsan debates sobre la “legalización” de la pena de muerte. Pero el 2020 dejó en claro la crisis de Cambiemos y el desprestigio creciente del ex presidente.

En Salta, el 4 de julio se votarán los concejales de los 60 municipios y la mitad de las Cámaras (30 diputados y 12 senadores). Está claro que el gobernador Sáenz deberá revisar su equipo de asesores y evaluar mejor a qué jugadores saca a hablar en su nombre porque si bien el partido recién comienza, hasta ahora, sólo ha quedado en off-side.

Asimismo, el senador nacional del Frente de Todos y presidente del Partido de la Victoria,, le espetó a Sáenz que: “La mezquina decisión del oficialismo provincial de adelantar las elecciones, en plena pandemia, y salirse del calendario electoral nacional dejó al descubierto que los argumentos para suspender las PASO en la provincia no fueron ni sanitarios ni económicos.”Luego, una reunión de presidentes de los partidos políticos que integran el Frente de Todos provincial (Partido de la Victoria, CET, PTP, Frente Grande, IP, UP, Kolina y FELICIDAD) ratificó la unidad en vistas del frente electoral para julio y disipó dudas respecto de la incorporación de sectores y partidos que apoyan al gobernador Sáenz, incluyendo al PJ local y Libres del sur, entre otros.Sostienen que el objetivo de alinearse con el presidente Fernández y gobernar con su apoyo económico y en reciprocidad política con Balcarce 50 fue alimentado, primero, por coordinadores políticos de Sáenz al sumar adhesiones públicas para que Alberto presida el PJ nacional.En sintonía con el senador Leavy, el referente del Frente de Todos y presidente del partido FELICIDAD,, aseguró que “hay una maniobra artera por parte de personas que adhieren al gobierno de Sáenz y por autoridades como el vicegobernador Marocco tratando de confundir al electorado” para que “Gustavo Sáenz pueda despojarse de ese ropaje macrista con el que se vistió para llegar al poder” y que hoy ya no cuenta con el visto bueno de la mayoría de las salteñas y salteños.