Tailhade denunció al ex funcionario de Macri que lo acompaña en sus fundaciones por enriquecimiento ilícito

el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade denunció penalmente ante la Justicia a dos altos ex funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri que además actualmente lo acompañan en las "fundaciones" que rodean al ex presidente, en ambos casos por presunto enriquecimiento ilícito

Después de difundir algunos de los detalles y números del caso,Se trata de un ex funcionario de primera línea como, ex secretario general de la Presidencia, y la politóloga y ex subsecretaria de Comunicación Presidencial -que reportaba al primero-, ambos creadores de la fundación Cambiar es Posible en Latinoamérica (Cepla).Según Tailhade, la dependecia a cargo de Micheo se necargaba del control desde el discurso público del ex mandatario hasta la estética utilizada en cada puesta en escena.En la presentación,Esos números surgen del resultante de un activo $20.998.923,92 y un pasivo de $ 7.849.733,62, es decir, se que se incrementó un poco menos de seis veces.En tanto, según el escrito al que accedió Ámbito,. "En menos de cuatro años su patrimonio creció en más de 25 veces", remarcó el diputado nacional oficialista.Tailhade precisó que la apertura de la pesquisa judicial permitirá probar el incremento patrimonial de los denunciados, que según aseguró no solo es apreciable, sino que además es "desproporcionado" a sus ingresos. Y más teniendo en cuenta que De Andreis y Micheo declararon la compra de costosos departamentos."Los denunciados deben ser intimados a los fines de justificar el incremento de su patrimonio, que les permitió la adquisición de las propiedades inmuebles que hacen referencia en sus declaraciones juradas", señaló.Lo que le llamó la atención a Tailhade es que los imputados ingresaron a la función pública a muy temprana edad, siendo esta su única actividad generadora de ingresos, hecho que les quita la posibilidad de justificar sus patrimonios en negocios anteriores o paralelos.Según trascendió, la denuncia deja abierta la posibilidad de que se sumen nuevos acusados, que eventualmente surgirán de la investigación, ya que sostiene que podrían quedar implicados todos aquellos que "aparezcan como coautores, cómplices, instigadores o encubridores de los hechos que se denuncian". Claramente, tras el anuncio de la fundación "Mauricio Macri", la referencia podría ser el propio ex presidente, ya que los ex funcionarios estaban "bajo su dependencia directa de acuerdo al organigrama" oficial de Gobierno entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. .