El video de Cristina contando cómo fue la aplicación de la Sputnik V y si tuvo efectos adversos

"No sentí absolutamente nada. La verdad de diez"

Después de aplicarse a mediados del mes de enero la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, no se supo cómo fue la experiencia de. Sin embargo,A la ex presidenta se le acercó una mujer cuando salía de su hogar, quien -manteniendo el correspondiente distanciamiento social- le preguntó qué había sentido en el momento de recibir la primera dosis de la vacuna rusa., le dijo CFK en el diálogo de unos segundos que se dio cuando la ex mandataria se subía a su auto.Además, la titular del Senado le contó que ella siempre fue deal dolor físico y que le habían dicho que, pero que sin embargo no percibióde todos esos efectos adversos leves posibles. Incluso, según agregó,Cristina recibió la vacuna en el Hospital Eva Perón de Avellaneda, hecho que dio a conocer a través de sus redes sociales, donde confirmó que se aplicó la Sputnik V que combate el coronavirus."En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás", tuiteó la ex presidenta.