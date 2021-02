Asintomático: Gioja informó que dio positivo de COVID

A través de Twitter, el diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, José Luis Gioja, dio positivo en coronavirus, aunque aclaró que no tiene síntomas y que se encuentra en buen estado de salud.El también ex gobernador de San Juan, a través de una publicación en su cuenta de Twitter anoche, indicó que tanto él como su mujer dieron positivo en los testeos.“¡Hola a todos! Les cuento que mi mujer dio positivo de COVID-19. Gracias a Dios solo siente cansancio. Desde el domingo sin fiebre”, escribió el diputado nacional, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados.“También di positivo, aún así, soy asintomático. Me siento perfecto y seguiré cuidándome como siempre. ¡Gracias por preocuparse! ¡Abrazo grandote!”, agregó el político sanjuanino