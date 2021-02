12.02.2021 / EDUCACIÓN

Contundente ratificación del Consejo Federal de Educación: “Las clases vuelven de manera cuidada y seguras”

Las autoridades de las carteras educativas confirmaron la vuelta al aula en todo el país, siempre y cuando la situación epidemiológica de cada región lo permita. Habrá prioridades para las poblaciones escolares que no hayan podido mantener su continuidad pedagógica en 2020 y alumnos con discapacidad que no forman parte de los grupos de riesgo. "Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro", afirmó el presidente Alberto Fernández al cerrar el encuentro.