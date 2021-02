"Creer que vacunando van a tener votos es la forma más perversa de tratar el coronavirus"

Elisa Carrió volvió a formar parte de la lista de candidatos de Juntos por el Cambio y algunos la perfilan como la número 1 de la lista en territorio bonaerense en caso de que Mariu Vidal no quiera jugar en 2021. Ahora criticó la campaña de vacunación y dijo que Alberto "está subestimando la inflación". "Para el bolsillo de todo el mundo es el doble", afirmó., indicó la ex diputada en diálogo con Radio Mitre esta mañana.En esta línea lanzó: "Al ser grupo de riesgo, señaló que no puede exponerse a una reacción adversa, porque por sus problemas de salud, se muere.sostuvo."Máximo (Kirchner) y Massa están yendo por las propias listas y por las de Juntos por el Cambio.aclaró Carrió.En cuando al liderazgo del espacio. Carrió dijo que ve bien a Horacio (Rodríguez Larreta) como candidato presidencial y que está hablando con Patricia Bullrich, Mario Negri y María Eugenia Vidal.