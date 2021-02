Lejos de Mauricio Macri, Marcos Peña vuelve a la política a un paso de arreglar con un candidato presidencial

Huck no es un desconocido para el PRO ni mucho menos para las redes y los medios. Su programa de televisión “Caldeirão do Huck” se emite los sábados, dura cuatro horas y lleva veinte años en el aire con singular éxito. Sus emisiones promedian una audiencia de 3,5 millones de personas y es uno de los más exitosos de la Red O Globo, el principal grupo mediático de Brasil. Tiene más de 18 millones de seguidores en Instagram, unos 13 millones en Twitter y unos 18 millones de seguidores en Facebook.

(R) Lejos de la camiseta del PRO, el ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri mantuvo varias conversaciones como consultor político con Luciano Huck, al que muchos consideran como “el Tinelli de Brasil” y quien podría competir contra Jair Bolsonaro o el candidato del Partido de los Trabajadores en las próximas elecciones cariocas.(r)Desde que Juntos por el Cambio perdió las elecciones de 2019, Marcos Peña se encuentra refugiado en Pilar tras año de pasearse por estudios de TV y de ser mostrado como el pibe de oro por los medios hegemonicos. Hoy su perfil es tan bajo en este lado del charco que ni siquiera su cuenta de Twitter abruma. Su última publicación fue el 5 de diciembre de 2019. Se trató de un flyer del propio ex presidente.Según un artículo de Clarín, “el ex jefe de Gabinete comenzó a asesorar a varios políticos de la región, y, según dicen quienes trabajan con él, Huck está en esa lista. "Trabaja como consultor para afuera del país, pero acá adentro sigue hablando con los del PRO desde la política", completó el mismo ex funcionario”.