La advertencia de Alberto Fernández al lanzar el Consejo Económico y Social: No es una mesa para ver qué interés predomina

El presidente Alberto Fernández presentó el Consejo Económico y Social y advirtió que “no es una mesa para ver qué interés predomina”. El acto fue realizado en el CCK y los designados integrantes fueron "convocados para que, de una vez por todas, construyamos un país con otra lógica, la del diálogo y el encuentro", sostuvo el presidente, Alberto Fernández, al lanzar el organismo.

El organismo, que será creado mediante un decreto presidencial, estará conformado por 30 miembros surgidos del diálogo con los sectores empresariales, gremiales, académicos y de la sociedad civil; y su función será elaborar una agenda institucional que supere la coyuntura y marque políticas de Estado para los próximos 30 años, informó Presidencia en un comunicado.

El mandatario argentino subrayó: "No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son"."Una sociedad que condena al 40 por ciento a vivir en la pobreza. Una sociedad con violencia de género y femicidios. ¿Cuánto tiempo más debemos ver la inacción de la justicia y la policía?", dijo el jefe de Estado.dijo el funcionario, quien antecedió a Fernández en el uso de la palabra.