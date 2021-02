Ya tiene fecha el primer juicio oral y público contra el falso abogado Marcelo D´Alessio

Se trata de la causa en la que se investigan las maniobras desplegadas contra el empresario Gabriel Traficante por la que también serán juzgados el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y los exespías Claudio Oscar Álvarez y Rolando Hugo Barreiro.dispuso el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, en la resolución emitida este viernes a la que tuvo acceso Télam.El debate será realizado de forma semipresencial a través de la plataforma Zoom a raíz de la normativa que rige la emergencia sanitaria vigente: el tribunal se constituirá en pleno en Comodoro Py, al igual que las personas convocadas a prestar declaración testimonial, mientras que los demás participantes del debate lo harán a través del sistema de videoconferencia.Esta causa fue instruida por el juez federal Luis Rodríguez que, cuando la elevó a juicio, sostuvo que a los cuatro acusados se los juzga por "la extorsión bajo intimidación sobre Gabriel Traficante desde el periodo comprendido entre el 2/11/2016 hasta el 9/12/2016 aproximadamente, con el objeto de obligarlo a que le entregue distintas sumas de dinero".Por esas menciones, en este expediente también fue indagado hace más de un año el periodista Daniel Santoro a quien el juez Rodríguez aún no le resolvió la situación procesal.Traficante denunció los hechos en 2016 y la causa se reactivó a raíz de la investigación abierta en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y que investiga varias maniobras similares atribuidas a la asociación ilícita que para este juez formó D'Alessio junto a otros acusados.Surge del expediente que Bidone "requirió a la empresa AMX Argentina SA (Claro) bajo un número de Investigación Penal Preparatoria el listado de comunicaciones entrantes y salientes de Traficante" y "que el resultado fue entregado a D´Alessio, con conocimiento de la maniobra ilícita en la que contribuiría e incumpliendo con los deberes propios del cargo".Al exagente de inteligencia Barrieiro, los investigadores lo ubicaron como un imputado que participó "de manera activa en la extorsión misma y no como los antes nombrados que no habrían tenido contacto directo con Gabriel Traficante y sus allegados".