Denunciaron a Larreta y Quirós por privatizar la distribución de las vacunas en la Ciudad

La abogada Natalia Salvo denunció hoy al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por presunta "privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus" debido a "los contratos con prepagas y obras sociales" en la Ciudad, lo que consideró que "es una estafa a la ciudadanía y al Estado nacional".sentenció la abogada laboralista en declaraciones a radio AM 750 y El Destape Radio.En ese sentido, Salvo explicó en las entrevistas radiales que "se presentó una denuncia contra Larreta y Quirós en base a la existencia de contratos cuyos términos desconocemos con prepagas y obras sociales porque esto es una privatización del plan de vacunación en la Ciudad"., reiteró. Por eso, la letrada remarcó: "Le pedimos al Gobierno de la Ciudad que informe a quién le dio las vacunas que recibió del Gobierno nacional"."Las prioridades en la vacunación no pueden ser caprichosas, arbitrarias ni infundadas, sino que hay una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que, aseveró.Salvo recordó queTambién, señaló que "en la Ciudad hay muchos médicos y enfermeras que están en la primera línea de lucha contra el coronavirus y con un alto riesgo de contagio y todavía no están vacunados mientras que en la provincia de Buenos Aires ya están vacunados casi todo el personal de salud de la primera línea de batalla en esta pandemia".