El supermercado de Marcos Peña promociona en ofertas el libro de Fernando Iglesias

Entré en la Cámara de Diputados en 2017, diciembre. Mi "enriquecimiento" del 2015 es producto de que publiqué un best seller (Es el peronismo, estúpido) por el que pagué 30% de derechos a la AFIP y de que murió mi mamá, dejándome dos departamentos, canalla. https://t.co/emb9PzmGXI — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 9, 2018 Primera edición de #ElMedioevoPeronista liquidada en dos semanas! Best seller non-fiction!

Ya salió la segunda, con cambio en el bufoncito tamborillero. Contanos a quién pondrías en la tercera edición.

Bienvenidos a #ElMedioevoPeronista https://t.co/uDykMXO6jr — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 11, 2020

Parece ser que al final el libro del diputado nacional que Mauricio Macri eligió personalmente para llevar en la lista en el año 2017 no ha escrti oun "best seller" como él mismo lo definió.Pero hay un dato más particular, el supermercado