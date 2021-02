Trotta aseguró que la vacunación a docentes comienza la próxima semana y emitió un mensaje a aquellos que no se quieran vacunar

En declaraciones radiales, el ministro de Educación de la Nación,, se refirió a la vacunación para docentes y sostuvo que “la vacunación empezará la semana próxima”., sostuvo a El Destape Radio.Según remarcó,, agregó al señalar la necesidad de que se registren."Si un docente no se quiere vacunar va a poder seguir en el aula", aclaró Trotta al tiempo que insistió: "Pedimos a la comunidad educativa que haga reclamos si no se cumplen los protocolos" y "Si recibimos denuncias de que no se cumplieron los protocolos vamos a intervenir".