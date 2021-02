Desde el FdT criticaron la sobreactuación de Macri tras el escándalo de las vacunas

La diputada nacional del bloque Frente de Todos María Rosa Martínez recibió el alta de COVID tras dos semanas de haber padecido la enfermedad. En este marco, manifestó sus inquietudes en relación a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri quien había emitido a través de Twitter su indignación contra el escándalo del vacunatorio VIP que derivo en la salida de Ginés González García.

Si bien Martínez señaló que “fue lamentable lo ocurrido”, dijo que “lo de Macri es marketing y sobreactuación”. “Por más que sobre actué nadie le cree nadie. La sobreactuación de Macri solo muestra su camino y el uso del marketing para ser reconocido. Nosotros decimos que mejor decir es hacer y para Macri la única verdad es el marketing”, señaló la legisladora del Frente de Todos en declaraciones a Política del Sur.El ex presidente había manifestado a través de Twitter: “Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”.