¿Vacunatorio VIP en Córdoba? Sin pruebas, Luis Juez pide que se investiguen irregularidades

La Justicia Federal de Córdoba resolvió abrir una investigación para determinar si hubo anomalías en las aplicaciones de vacunas contra el coronavirus en Córdoba, tal como denunciaron dos legisladores nacionales locales del espacio Juntos por el Cambio (JxC).

En la denuncia que presentaron Juez y Martínez sostuvieron que “es de conocimiento general que, una serie de funcionarios públicos (de Córdoba), violentaron la resolución ministerial nacional, cuyo cumplimiento les incumbe, al vacunarse con la primera dosis de la inyección Sputnik V, salteándose deliberadamente, el orden conformado por la disposición 2883/2020, de cumplimiento obligatorio en toda la Nación”.

No obstante, reiteró que en la presentación judicial no se menciona a ninguna persona como presunta beneficiaria irregular de la vacuna contra el Covid-19.Sucede que la denuncia de los legisladores es de carácter “general y no en particular”, por lo tanto “si surgen de la prueba elementos que pudieran sospechar de la participación de un delito se va a investigar”.En ese sentido, mencionaron que en los considerandos de la disposición reglamentaria “la campaña de vacunación contra el Sars-Cov-2 constituye una estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de nuestros ciudadanos”.