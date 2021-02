"La mesa de los argentinos se debe abastecer con precios accesibles", insistió Kulfas

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que la reunión con representantes de la cadena alimenticia fue un "primer paso" para garantizar que, "en un escenario de diálogo permanente", la mesa de los argentinos se pueda abastecer "con precios accesibles".señaló Kulfas en declaraciones a Radio Continental.En el encuentro de ayer con empresarios y sindicalistas, el Gobierno nacional consensuó cinco ejes de trabajo para ", y coordinar una evolución de precios que no superen la pauta inflacionaria del 29% que se busca alcanzar para este año.La amplia convocatoria reunió a los representantes de cámaras y empresas de toda la cadena de valor alimenticia, de supermercados, representantes de la mesa del trigo, del maíz y de la carne y a los sindicatos que nuclean a los trabajadores del sector.En cuanto al esquema de precios máximos, el ministro Kulfas admitió que en su momento, a raíz de la inflación 2019 y la aparición de la pandemia, se hizo "fueron excluyendo del listado de productos alcanzados a aquellos que "no resultaban esenciales para la canasta alimenticia".”, explicó el ministro, que además reiteró que la política del "Estado para este año es reducir la inflación, que en febrero fue más baja que en enero, en virtud de las estimaciones previas".Kulfas se refirió también al comportamiento de las empresas que fueron imputadas el mes pasado por situaciones puntuales de desabastecimiento: ""Las empresas presentaron su descargo y se reestableció el abastecimiento. Fue algo muy puntual ya que durante el año pasado no tuvimos situaciones de este tipo", aclaró."Los datos plasmados en la ley de Presupuesto marcan un programa macroeconómico para cumplir. Después aparecen algunas consultoras que en general se equivocan en los pronósticos.concluyó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.