Quién es la famosa modelo a la que le ofrecieron sumarse a la política tras los casos Granata y Cinthia Fernández

Nicole Neumann habló de su gran presente laboral y arrojó una contundente definición política en año electoral: "Hace tres años me proponen hacer política"

Después de los casos de las modelos mediáticas-que ya es legisladora de la provincia de Santa Fe- y-que anunció que aspira a convertirse en diputada bonaerense en las elecciones 2021-, parece ser que podría llegarle su turno para pegar el salto de la pantalla a un parlamento a otra integrante del rubro.Tras su salida de Nosotros a la mañana y su debut como conductora de Santo Sábado con el "Pelado" Guillermo López en América TV,Ante la expectativa por saber cuál fue o será su respuesta, Neumann precisó que la convocaron por su acérrima oposición al aborto -como a Granata- y adelantó cuál sería su decisión.Consultada sobre la defensa de los animales y su postura en contra de la Ley del Aborto, Nicole respondió:Y agregó: “Soy muy cuidadosa con lo que digo, no porque no me maten en las redes, sino porque no tengo filtro. Lo que me parece lo digo y es la misma forma que me gusta que se manejen conmigo. Pero en el ambiente hay mucho panquequismo, mucho disfraz y a veces es mejor guardarse ciertas cosas, porque no importa qué digas, todos le buscan la connotación negativa”.