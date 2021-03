Macri cree que no pasará nada con la investigación por el desfalco del crédito del FMI: "No tiene fundamentos jurídicos"

Mauricio Macri no está preocupado por el anuncio de Alberto Fernández para impulsar una querella criminal que investigará “la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que se recuerda” por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Cambiemos.”, les dijo el ex presidente a dos allegados con quienes vio por televisión el discurso ante la Asamblea Legislativa según reconstruyó Infobae por fuentes ligadas a Macri.Uno de sus acompañantes comentó que se trataba delpor parte de la Casa Rosada en contra del ex mandatario, aunqueEl ex jefe del Estado aseguró que no cree necesario hacer ninguna consulta a especialistas sobre los alcances de la denuncia judicial que iniciará el Gobierno y que el anuncio “es parte de su hostilidad discursiva y política”.De todas formas,. Luego, leyó íntegramente lo que dijo Alberto Fernández en un portal de noticias y su primer comentario cuando levantó la vista fue: “No podemos naturalizar esas barbaridades”.El ex presidente,Cerca de Macri afirmaron queque criticaron duramente las palabras de Alberto.