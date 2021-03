Espionaje ilegal en Migraciones: la denuncia del Gobierno ante irregulares seguimientos y el posible vínculo del macrismo con la mafia china

(R) La actual administración de la Dirección de Migraciones acusa al gobierno de Mauricio Macri por delitos como espionaje ilegal y falta de protección de datos personales. También se presume contactos con la mafia china. De acuerdo a un artículo de Perfil, “más de 58 mil personas entre los que se encuentran periodistas, políticos, empresarios, artistas y deportistas figuraban con nombre y apellido en una lista que era controlada por la Dirección de Migraciones”.Tal información era seguida “de un comentario que, en caso de ingreso o egreso del país,En declaraciones a Perfil, voceros de la actual administración de Migraciones sostuvieron que “este seguimiento ilegal no contaba con autorización judicial ni requerimiento formal alguno”. “Se apoyaba en el sistema Halcón, creado para tramitar los requerimientos judiciales. Sirviéndose de este dispositivo, montaron otro paralelo e ilegal para realizar un espionaje con fines ajenos al interés público o de Seguridad”, agregaron. Cabe recordar que dicha área dependía del ex ministro del Interior,En la nomina, figuraban los nombres dey hasta. Tras detectar dicha lista, la actual gestión dio de baja las alertas que no contaban con un requerimiento legal y radicó la denuncia penal el 22 de octubre del 2020.También se controlaba sin autorización a quienes ingresaban al país por medio del, utilizado para conocer los perfiles de cada ciudadano en redes sociales. En este caso, se llega a detectar posibles relaciones dentro del gobierno de Cambiemos con laa través de ingresos ilegales de miles de ciudadanos de este país.