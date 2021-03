Ganancias: el nuevo piso será retroactivo a enero 2021 y el aguinaldo quedará exento del impuesto

El proyecto para subir el piso salarial a partir del cual se paga Ganancias y queAsí lo confirmaron en las últimas horas a Télam desde el equipo técnico del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa."Los mencionados beneficios, que", transmitieron desde la Presidencia de Diputados a través de un comunicado.La devolución de los descuentos por Ganancias de enero, febrero y marzo sumará un beneficio adicional para los 1.267.000 trabajadores y jubilados que dejarán de pagar el tributo una vez que se apruebe la ley.Para hacer una proyección (aunque en cada caso dependerá de la estructura familiar del trabajador y si descuenta de Ganancias ítems como alquiler y otros), un asalariado soltero y sin hijos con salario de 110.000 pesos en bruto (91.300 pesos netos) cobrará el mes próximo un reintegro de 4.974 pesos.Con la aplicación retroactiva y que el SAC quede exento del tributo, estiman cerca de Massa, el Estado promoverá un impacto positivo en los bolsillos de trabajadores y jubilados de alrededor de 10.000 millones de pesos.Esa inyección de fondos, aseguran, "se volcará de manera directa al consumo". "aseguró Massa en declaraciones a Télam.El proyecto de reforma de Ganancias modifica el artículo 30 de la ley 20628 (texto ordenado en 2019) para elevar el monto mínimo no imponible.Con esa modificación, los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos y los jubilados que perciben hasta 8 jubilaciones mínimas ya no pagarán el impuesto."La suba del mínimo no imponible, más la retroactividad a enero y la exención del medio aguinaldo, impactarán de manera positiva en el bolsillo de trabajadores y jubilados", completaron.