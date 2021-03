Massa aseguró que Argentina crecerá al 7% anual en una conferencia ante inversores del Council of Americas

La pandemia de Covid-19 fue el fundamento del titular de la Cámara de Diputados,El primero político, con los escándalos por las vacunas vip, los funcionarios que no funcionan y la interna dentro del Frente de Todos que es observado con preocupación por los hombres de negocios.Se escuchó a un Massa relajado, dispuesto a responder todo tipo de preguntas ante un auditorio que, en un principio, aguardaba alrededor de 30 invitados, y cerró por encima de 120 participantes interesados en el futuro del país.Cuando fue consultado por las medidas macroeconómicas,Al repasar el desafío de la economía nacional, que debió pagar las cuentas por la crisis de la pandemia de coronavirus, Massa expresó que "El riego país, que está en niveles que demuestra la desconfianza en los títulos de deuda del Estado nacional por parte de la banca de inversión de Wall Street, fue otro de los comentarios de los asistentes. Un ejecutivo de la banca explicó que para que hayan mayores inversiones debería relajar el mercado de capitales.Pero no todas las consultas fueron económicas hubo tiempo para hablar de política y de hecho muchas preguntas fueron realizadas en torno a las internas de la coalición gobernante. "El Frente de Todos no está en discusión por un discurso o una opinión" sostuvo refiriéndose a las divergencias entre los funcionarios de Casa Rosada y del Senado de la Nación.Massa cerró la disertación pidiendo que haya un mayor acercamiento con los inversores "no deben tener miedo sino plantear sus demandas", y tuvo tiempo, luego, para continuar dialogando de forma más privada con ejecutivos que buscaban más precisiones del futuro próximo.