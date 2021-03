11.03.2021 / NACIÓN

Santiago Cafiero acusó a Bullrich, Larreta, Vidal y Macri de intentar romper la unidad del oficialismo gobernante

El jefe de Gabinete de la Nación manifestó sus inquietudes contra la dirigencia de Juntos por el Cambio que encabeza el ex presidente Mauricio Macri. Consideró que están frustrados por no poder llevado a cabo la reelección y no poder perpetuar un modelo de especulación financiera. También se refirió a las próximas medidas económicas que tomará el gobierno de Alberto Fernández.