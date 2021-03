Amplio dictamen para las reformas en Ganancias y Diputados buscará tratarlo la semana que viene

👥💬| "Haber sacado este dictamen, con el nuevo piso e incorporaciones, nos da la satisfacción que más de 1.267.000 trabajadores y trabajadores dejarán de tributar ganancias", expresó @Vsiley (FdT) presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo.#ComisionesEnDTV pic.twitter.com/SjNQ6mg0bd — DTV - Diputados Televisión (@DiputadosTV) March 18, 2021

Un plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados emitió por amplia mayoría dictamen favorable al proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que beneficiará a mas de un millón de trabajadores, iniciativa que el oficialismo aspira a sancionar en una sesión especial que se celebrará la próxima semana.El proyecto de reforma del impuesto a Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.Las principales modificaciones que se incluyeron fueron excluir del cálculo del impuesto el pago del aguinaldo cuando se trate de salarios de hasta $150.000 brutos y jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos, y la deducción por concubino.También se sumó una deducción por gastos de guardería y por elementos de trabajo o capacitación"Estamos volviendo al nivel histórico de trabajadores alcanzados que estaba entre en un 10 y un 12 por ciento", agregó. Heller señaló que la Oficina de Presupuesto del Congreso realizó un estudio del costo fiscal y lo estimó en 47.600 millones de pesos, sin incluir los últimos cambios incorporados al proyecto.En la reunión, la titular de la comisión de Legislación del Trabajo,"Más de 1.267.000 trabajadores y trabajadoras de la Argentina dejarán de tributar ganancias, un aporte no menor para recuperar el poder adquisitivo del salario", agregó.Desde, el radical Luis Pastori señaló que los diputados de su bloqueque es aliviar el bolsillo de muchos trabajadores que hoy pagan el Impuesto a las Ganancias y que ahora dejarían de hacerlo con un monto de haber mensual bruto de hasta 150 mil pesos".Señaló que las disidencias están centradas en el sistema de actualización ya que JxC propone que se tome como parámetro la evolución del Índice de Precios al Consumidor en lugar del Ripte y en que "queremos la equiparación de los trabajadores en relación de dependencia con los autónomos".El sindicalista y diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, afirmó que la reformaEn tanto, el diputado Facundo Moyano cuestionó las criticas de Juntos por el Cambio al señalar que "no tienen autoridad moral para hacer criticas" y señaló que "esta es una base para los trabajadores, si no lo fuera las organizaciones sindicales que fueron parte de este debate no estarían de acuerdo".El proyecto que amplía la deducción para que los trabajadores que perciben hasta $150.000 brutos no paguen ganancias se aplicará desde el 1 de enero, y el Gobierno contempla devolver los descuentos que se han realizado a los asalariados que quedarán exentos de ese tributo.para lo cual la norma prevé facultades especificas para poder corregir esa situación.