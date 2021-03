Quirós pidió restricciones en los viajes al exterior y justificó el desastre de River con cambio de estrategia en la segunda dosis

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, negó esta mañana que se debiera a "un tema de logística" la desorganización que quedó expuesta ayer en la campaña de vacunación contra el coronavirus de la Ciudad en el club River Plate y la atribuyó a la discusión en torno al plazo para aplicar la segunda dosis en función de "la evidencia científica de que es conveniente postergarla"."Lo de ayer (en River Plate) no fue un tema de logística. L, dijo Quirós en una conferencia de prensa.Asimismo, sostuvo que en esa discusión participan expertos de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) y los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones del país, y afirmó queLo que ocurrió ayer en River fue que trabajadores de la Salud que tenían turno para inmunizarse con la segunda dosis de la vacuna Sinopharm se acercaron al lugar, pero recibieron la información de que no estaban las dosis y los turnos serían reprogramados, lo que derivó en aglomeraciones y esperas de hasta cinco horas.La vacuna Sinopharm fue autorizada al momento para inmunizar a menores de 60 años por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).Con respecto al esquema de la vacuna Sinopharm, señaló que "entre hoy y mañana" habrá una definición en el país sobre la ventana para aplicar la segunda dosis, por lo que dijo que la Ciudad informará la reprogramación de turnos a quienes debían recibirla ayer y durante los próximos días.orque "hay evidencia contundente" de que en ese plazo "su eficacia es superior".Quirós se refirió también al noveno vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió en la madrugada hacia Rusia para buscar una nueva partida de la vacuna Sputnik V yLa ciudad de Buenos Aires es el distrito que menos vacunas aplicó en el rango etario de 70 a 79 años, con el 4,9% de esa población local inoculada mientras que el promedio del país en ese segmento es del 22,1%, según el registro desagregado de dosis aplicadas en el país presentado ayer por autoridades nacionales."Pedimos que los viajes al exterior sean lo más restrictivos posibles; y si podemos postergarlos mejor, porque no es momento de viajar salvo que sea indispensable", finalizó.