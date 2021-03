La revelación de Alberto Fernández sobre la salida de Gils Carbó de la Procuraduría: El juez Ercolini la procesó "obligado

El presidente Alberto Fernández reveló un episodio que relaciona al juez Julián Ercolini con una supuesta persecución a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Fue durante el reportaje que le hizo este 28 de marzo Horacio Verbitsky, En este marco, el mandatario argentino dijo que la por entonces procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que había sido acusada durante el gobierno de Mauricio Macri por la compra de un edificio, estaba siendo sometida una causa que era un invento.

En este sentido, remarcó que "el Estado de derecho existe y hay que respetarlo para todos, también para los que no piensan como yo”. “Eso no pasó en los años de Macri y eso es lo que no se puede permitir", disparó. De ahí la necesidad de entendimiento exigida por el Presidente sobre que "la gravedad del problema que atraviesa la Justicia", en referencia a las irregularidades cometidas durante el macrismo, y aseveró que no tiene "interés en sancionar jueces" sino en que el sistema "funcione".

En la entrevista contó:En este marco, se mostró “muy enojado por lo que pasó”. “Todos los gobiernos intentaron influir en la justicia, pero para evitar que le den vuelta leyes o no persigan a sus funcionarios. Con Macri, fue la primera vez que se usó para perseguir opositores”, advirtió.Para el Presidente,, agregó Fernández de cara las expectativas por la llegada de Martín Soria al Ministerio de Justicia.subrayó entonces el mandatario.Fernández también habló del manejo judicial durante el macrismo y la puesta en marcha de una "mesa" con esos fines en la gestión de Cambiemos.dijo el mandatario. Para Fernández, en cambio,