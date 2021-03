Tarifas: uno de los puntos claves del año electoral que tiene una pretensión clara dentro del Frente de Todos

La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manín, sostuvo hoy que “el incremento en las facturas” del servicio de energía eléctrica en los hogares, los comercios y las industrias “tiene que acompañar una recuperación económica y no afectar el poder adquisitivo de los salarios”.afirmó Manín al abrir la audiencia pública en la que se debate una tarifa de transición al 2023 para las distribuidoras eléctricas del área metropolitana Edenor y Edesur.La funcionaria destacó que “es interesante poder tener esta instancia de participación ciudadana, que es uno de elementos que el Estado tiene para tomar una decisión, eLa interventora explicó que “la política tarifaria tendrá dos pilares fundamentales: garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en condiciones de calidad y seguridad del abastecimiento, y no sobrecargar a los usuarios con facturas exorbitantes”.Para ello, indicó que se va a “implementar una política de tarifa de transición por los próximos dos años”, pero remarcó que durante este periodoSeñaló que “durante los últimos años el sector de la energía eléctrica experimentó fuertes cambios”, y remarcó que “en particular, en lo que respecta al rol del Estado en las regulaciones vigentes”.También subrayó que “mientras las empresas concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos, el Estado abandonó su rol planificador”, y señaló que “las escasas obras realizadas en ese periodo fueron impulsadas por el sector privado y bajo contratos en dólares”.La experta precisó que “en un comercio con un consumo de 500 kilovatios, la factura pasó de $ 170 a $ 815”, y añadió que “en una industria mediana o una pyme, con un consumo de 20.500 kilovatios, su factura aumentó de $ 6.531 a $30.703”., afirmó Manín, quien sostuvo que “con este primer tarifazo, la revisión tarifaria integral se montó sobre niveles ya elevados”.La funcionaria remarcó que “Aseguró que “las tarifas resultantes de la RTI aplicada por Cambiemos no fueron justas, ni razonables ni transparentes y por lo tanto se recomendó su nulidad”, y precisó que “el aumento en las facturas entre 2016 y 2019 para un hogar promedio fue de 731% en términos reales y 3.222% en nominales”.“Esta política dio como resultado facturas impagables, erosionando fuertemente el poder adquisitivo de los hogares, lo cual redundó en una desmejora de la calidad de vida de las personas”, indicó Manín, quien por eso justificó que es necesario “dejar dinero en el bolsillo de los argentinos para que puedan volcarlo en el consumo de bienes y servicios”.