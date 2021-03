Tres de Casación: luz verde a la domiciliaria de Boudou y una de cal y otra de arena para el macrismo en el espionaje

dejó a Amado Boudou a un paso más cerca de que se confirme su prisión domiciliaria en el caso Ciccone, confirmó los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en una de las causas de inteligencia desde la AFI y determinó el pase a Comodoro Py en otro de los expedientes por ese delito

La Cámara Federal de Casación tomó hoy tres decisiones que implican una buena noticia para el peronismo y una de cal y otra de arena para los intereses del macrismo en los escándalos del espionaje ilegal:El máximo tribunal penal del país anuló por "vicios procesales" el fallo que había revocado la prisión domiciliaria al ex vicepresidente y ordenó al Tribunal que lo condenó en el caso Ciccone realizar una audiencia oral y pública entre todas las partes, siempre antes de volver a tomar una decisión.En un fallo unánime y que otorga así volúmen judicial a la perspectiva,Por su parte, la camarista Ledesma advirtió que el 30 de diciembre último el entonces juez de ejecución del TOF4 Daniel Obligado resolvió revocar la prisión domiciliaria concedida a Boudou en abril de 2020, sin escuchar los argumentos de sus abogados defensores, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort."Se configuró una afectación al derecho de defensa de Boudou por cuanto el órgano judicial interviniente, de manera previa a resolver, omitió dar intervención a la defensa del dictamen fiscal presentado el 29 de diciembre de 2020", sostuvo la jueza.En ese dictamen, la fiscalía había reclamado la vuelta de Boudou a prisión y un día después, el 30 por la noche, Obligado tomó esa decisión y revocó el arresto domiciliario. La medida quedó en suspenso y el ex titular de ANSES y ex vicepresidente sigue en prisión en su casa porque su defensa apeló.El no haber dado intervención a la defensa ante ese dictamen del fiscal les "impidió desarrollar su estrategia defensiva, incorporar nuevos argumentos y/o explicar los puntos más importantes de su oposición, todo lo cual redundó en la afectación a su derecho constitucional de defensa técnica eficaz", agregó la jueza en el fallo al que tuvo acceso Télam."Es que el derecho a ser oído de la persona sometida a proceso -en cualquiera de sus etapas-, alcanza su expresión real en una audiencia oral frente a un juez, pues en dicho momento procesal, se encuentra en óptimas condiciones de contestar cualquier imputación que se le formula e incorporar circunstancias y argumentos que considere necesarios para hacer valer su defensa", concluyó.Por otro lado, Borinsky remarcó que el 29 de enero último el juez de Ejecución aplicó el estímulo educativo y redujo en diez meses los plazos para que el exvicepresidente pueda pedir beneficios. "De ello se desprende que Amado Boudou se encontraría próximo a alcanzar el requisito temporal de la libertad anticipada", algo que también debe analizarse, agregó.La decisión hizo lugar a una apelación de la defensa de Boudou, condenado a cinco años y 10 meses de prisión en la causa por la venta de la ex-Ciccone Calcográfica. Casación dispuso "reenviar las actuaciones a su origen para que, previa audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas, se dicte un nuevo pronunciamiento" sin "emitir opinión en cuanto al fondo de la cuestión".El máximo tribunal penal federal del país tomó esta decisión en la investigación por espionaje ilegal al Instituto Patria y a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, querellante en la causa."La decisión puesta en crisis (la apelada) no resulta equiparable a una sentencia definitiva por sus efectos, en la medida en que no ha sido demostrado en lo concreto, ni se advierte, que cause un daño de imposible o tardía reparación ulterior", concluyeron los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky.Los procesamientos de ambos ex funcionarios fueron resueltos el 4 de agosto pasado por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y confirmados el 17 de diciembre último por la Cámara Federal de La Plata.Arribas y Majdalani están procesados sin prisión preventiva por espionaje ilegal, tienen prohibida la salida del país y quedaron embargados por dos millones de pesosPor otro lado, se rechazó un planteo de "excepción de falta de acción" por parte de Majdalani para que se cierre esta causa en su contra, al argumentar que ya fue investigada y sobreseída por los mismos hechos en un juzgado de Comodoro Py.Casación rechazó un recurso de queja presentado al respecto por la exfuncionaria de Cambiemos.El máximo tribunal penal federal del país dejó firme también el procesamiento de Martín Coste, ex jefe de Contrainteligencia de la AFI con Macri. El ex espía está procesado por "falsedad ideológica y abuso de autoridad", con un embargo de $700 mil y prohibición de salida del país.Al contrario de esa mala noticia para el macrismo, en otro expediente vinculado al espionaje ilegal Casación le tiró un centro a los intereses de la actual oposición:Se trata de las causas en las que están acusados Arribas y Majdalani, y que desde ahora tramitarán en el juzgado federal 5 a cargo de, según la resolución del máximo tribunal penal federal del país.También la sala IV del Tribunal rechazó recursos extraordinarios de las querellas, entre ellas la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra el fallo que en febrero último declaró competente en las causas a la justicia federal porteña.Así, a las querellas sólo les quedaría ir en queja directa ante la Corte, pero esto no impedirá que se cumpla la orden de Casación para remitir los expedientes a Comodoro Py."Los diversos argumentos de las partes referidos a los fundamentos del fallo impugnado no alcanzan para dar cabal respaldo a la pretensión de obtener por vía de la doctrina de la arbitrariedad el acceso a los estrados de la Corte Suprema, sino que se limitan a expresar su disconformidad con lo decidido", sostuvieron los jueces Borinsky y Carbajo, mientras que la camarista Ledesma votó en minoría a favor de conceder los recursos de apelación.