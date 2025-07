30.06.2025 / YPF

La polémica reacción de Javier Milei por el fallo de Preska sobre YPF: culpó a Kicillof pero se olvidó de Caputo



El presidente responsabilizó al gobernador bonaerense y ex ministro de Economía por el revés judicial y prometió apelar sin referirse al endeudamiento de su propio equipo económico. Preska fijó un plazo de 14 días para depositar las acciones Clase D de YPF en una cuenta de custodia global del Bank of New York Mellon y transferirlas a los fondos Petersen Energía y Eton Park.