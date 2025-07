La Justicia avanza contra Alberto Fernández: la fiscalía inició trámite para enviarlo a juicio por violencia de género

El fiscal Ramiro González dio por cerrada hoy la investigación por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y comenzó los trámites de consulta a su defensa y a la querella de Fabiola Yañez para el envío del caso a juicio oral. “Sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba, esta representación del Ministerio Público Fiscal entiende que se han materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Ángel Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado”, explicó el dictamen del fiscal al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

“El principio de igualdad de armas” orientó la recepción de diligencias de ambas partes: “En tal dirección, respetando el principio de igualdad de armas, fueron llevadas a cabo las diligencias propuestas tanto por la defensa como por la querella tendientes a verificar o descartar los hechos denunciados o algunas aristas de los mismos”, mientras que “fueron descartadas las inconducentes y todas aquellas dirigidas a dilucidar cuestiones que no se encuentran controvertidas en autos o que puedan ser realizadas en una posterior etapa del proceso”.El dictamen subraya además que “se debe reparar en la metodología que tienen los hechos ilícitos en contexto de violencia de género del caso y las circunstancias domésticas y reservadas en las que se produjeron” y recuerda que no se autorizaron medidas que “pudiesen resultar re-victimizantes para con la denunciante”. El ex presidente está procesado y embargado por diez millones de pesos por lesiones contra Yañez en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder” entre 2016 y agosto de 2024.