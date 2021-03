D´Onofrio y Frigerio hicieron gala del desarrollismo, ¿hay lugar en la política argentina para una tercera vía?

Rodolfo D´Onofrio mostró una vez más su apetencia personal por incursionar en la política una vez que finalice su mandato como presidente de River Plate en el mes de diciembre de este año. Si bien todavía falta tiempo y eso lo dejaría fuera del juego de las legislativas 2021, ya se anota pensando en 2023 pese a los comentarios negativos sobre su edad para incursionar por primera vez en la política.explayó en un Zoom en el que estuvo acompañado por el exministro de Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, con quien hicieron gala del desarrollismo. Ambos apellidos tienen una trayectoria ligada a Arturo Frondizi en la historia política argentina.aseguró y se definió como "un antigrieta".En esa línea, D´Onofrio señaló que en Argentina "la grieta no es política" sino "entre los que trabajan y los que no, y entre los que pueden comer y los que no pueden". Así opinó que se necesita un proyecto electoral “de gente que cuando llegue al gobierno ponga en marcha lo que ha prometido” en la campaña. “Además, se posicionó en un debate que hace tiempo enfrentó al gobierno de Alberto Fernández con la oposición sobre la importancia del mérito en la vida pública:A su lado, Frigerio propuso trabajar para cerrar la grieta. “Debemos generar puntos de encuentro, dialogar, tender puentes.. Son los consensos que necesita nuestro país”.El exministro del Interior corroboró que hoy trabaja con la mira en Entre Ríos y habló sobre las posiciones internas en Juntos por el Cambio: “Estoy volviendo al ruedo.Debemos generar un armado más generoso y amplio”.En esta sintonía de un nuevo armado cabe la pregunta de si hay lugar hoy en el espectro político para que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio le den lugar a una tercera vía que intente reconstruir "la ancha avenida del medio".