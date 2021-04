Superávit comercial de marzo entre Argentina y Brasil fue el más alto desde 2018 y Scioli anunció medidas favorables

🇦🇷🇧🇷 | Desde hoy los productos argentinos pagarán 20% menos de servicios portuarios y de comercialización en gran parte del nordeste de Brasil. https://t.co/ncIpZVAiZf pic.twitter.com/xz1nPHyK1c — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) April 5, 2021

🇦🇷🇧🇷 | Nos reunimos con el Puerto de Itapoá, en Santa Catarina, con el objetivo de reducir las tarifas para las exportaciones argentinas aumentando su competitividad. pic.twitter.com/sBRwtg0Ffk — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) April 1, 2021

El saldo del intercambio comercial con Brasil cerró marzo un déficit de US$180 millones para la Argentina, tras dos meses de superávit, con un incremento del flujo entre ambos países que no se registraba desde agosto de 2018, al sumar un total superior a los US$ 23.000 millones.El informe proyectó que este año las ventas al vecino país "crecerán alrededor de 15%, teniendo en cuenta que la industria liderará la recuperación de la economía brasileña yEn el análisis de la coyuntura del tercer mes del año, se destacó que el mejor desempeño en los niveles de intercambio fue producto de ventas brasileñas al país por casi US$ 1.100 millones (+42% i.a.) y compras con origen argentino por más de US$ 900 millones (+12% i.a.).Así, con el primer trimestre finalizado, el saldo comercial con el principal socio de la Argentina se ubicó en un terreno negativo de US$ 30 millones, con exportaciones por encima de los US$ 2.500 millones (+16% en comparación con el primer cuarto del año pasado) e importaciones por poco más de US$ 2.600 millones (+21% i.a.).analizó el reporte difundido esta tarde, a la vez que destacó que están influidas por la compra de soja que realizó el país vecino para cumplir con montos pactados en contratos de exportación, debido a la mala cosecha.En simultáneo, al analizar detalladamente la evolución del comercio con Brasil surge como motivo de alerta para la consultora "la elevada elasticidad de las importaciones argentinas, ya que con un crecimiento interanual de la actividad económica que podría ubicarse en la zona del 8% en marzo, el alza de las compras externas con origen brasileño quintuplicó a esta cifra".