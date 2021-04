Tras perder cuatro elecciones consecutivas, Angelici se abraza a Tinelli en búsqueda de recuperar terreno

Lunes por la noche, barrio porteño de San Telmo; dos comensales y otros allegados a su círculo -mediático y judicial- piden una mesa. No son dos personajes que pueden pasar desaparecibidos a la atención de los mozos. Sonen diciembre del 2019 su delfín Christian Gribaudo perdió a manos de Juan Román Riquelme la presidencia de Boca que el macrismo ostentó más de 20 años. Primero había sido el turno de Macri, su jefe político en las presidenciales. Ya en 2021 la seguidilla de derrotas se extendió: primeroAlejandrosu alfil en Huracán dónde jugó fuerte ypor el cambio final en las listas de Boca cuando el histórico dirigente apoyó a la codnucción actual. En la charla en la que estuvo Marcelo Tinelli en un reconocido restaurante de San Telmo, más específicamente una parrilla que está ubicada en Estados Unidos y Bolivar, también hubo otros personajes.En medio de turbulencias en el fútbol argentino con intereses cruzados y con un Tinelli que ya no tiene el poder que supo tener y hoy no tiene claro su rumbo, quien fuera vicepresidente de AFA y titular de Boca se muestra con el de San Lorenzo.