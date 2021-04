Coronavirus en Argentina: el listado de nuevas restricciones por la pandemia

Situación #COVID19 en Argentina



Argentina reportó este martes unay la segunda ola avanza a ritmo acelerado: en las últimas 24 horas se sumaron 20.870 positivos y 163 nuevas muertes.En vísperas de que caduque elque extendió la vigencia delen todo el país, culminó en horas de las tarde la reunión entre el jefe de Gabinete,, y sus pares de provincia de Buenos Aires,por la Ciudad.Desde el Gobierno nacional coinciden con las autoridades bonaerenses en, postura que encuentra rechazo en los representantes porteños."Tenemos que sostener el equilibrio. El equilibrio implica evitar contagios, salvar vidas pero sostener la actividad económica. Todavía podemos seguir trabajando, con todos los cuidados que debemos tener", enfatizó el vicejefe de Gobierno de la Ciudad,, en diálogo con radio Mitre.Sin embargo, las versiones indican que con el correr de la semana se anunciará la restricción a las actividades comerciales entre las 22 y las 6 o entre las 00 y las 6. Además de la franja horaria, aún resta confirmarse si implicará un cierre absoluto para sectores como el gastronómico o si se permitirán modalidades alternativas, como el take away.Conque ya implementaron el toque de queda desde las 2 hasta las 6 de la mañana, el ministro de Educación,, ratificó la contunuidad del ciclo lectivo 2021 presencial."No están en duda las clases presenciales porque no hay evidencia que muestre que la suba de casos esté relacionada", anticipó el titular de la cartera nacional en El Destape Radio.Elvuelve a ser la región más castiga por la ola de contagios y el transporte urbano en trenes y colectivos ya anticipa cambios.Se prevé queretome los controles para poder acceder a las formaciones mediante el sistema de reserva de asientos disponible únicamente para trabajadores esenciales y alumnos de primaria y secundaria.Por su parte, en los colectivos se reintalará elSi bien no se prevé restricciones en la circulación, sí se avanzará con la acentuación para gestionar y mantener actualizado elque se podrá gestionar desde la web oficial: www.argentina.gob.ar/circular