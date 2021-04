Alberto a los que relacionan las medidas con la idea de postergar las PASO: "Hay que ser un imbécil profundo"

📞AHORA en #LIM | "Cuando se escriba la historia quiero que pongan que estuve del lado de los que cuidaron a los argentinos. Si tengo que perder una elección la voy a perder" @alferdez con @Sietecase — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) April 8, 2021

Justamente sobre este punto, Alberto dejó dos definiciones claras sobre qué espera para el 2021: "No me importa ganar una elección me importa que los argentinos no se mueran" y manifestó que "cuando se escriba la historia quiero que pongan que estuve del lado de los que cuidaron a los argentinos. Si tengo que perder una elección la voy a perder".

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "las grandes colas de gente para hisoparse son una luz de esperanza de que están entendiendo la gravedad" de la segunda ola de coronavirus y advirtió sobre el "dilema" que representa para todos los gobiernos que la sociedad "cumpla las restricciones".advirtió el Presidente en declaraciones a Radio Con Vos.Alberto dijo que Larreta se comprometió a bajar el aforo de gente en los lugares públicos, sobretodo en los de la nocturnidad., continuó.En otro pasaje de la entrevista, Fernández le respondió a los diputados de Juntos por el Cambio que lo acusaron de contagiarse para suspender las PASO.