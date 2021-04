¿Por qué es mentira que en Argentina haya tantos impuestos?

“En Argentina no se puede invertir porque hay mucha presión tributaria”, “No se puede crecer porque hay muchos impuestos”, estas y otras tantas son varias de las frases que se repiten día a día en los medios y en ciertos círculos instalándose en el sentido común la necesidad de un estado sin recurso por la falta de recaudación. Para algunos, es casi una verdad incuestionable como lo sostienen los dirigentes del Partido Libertario, para otros no es más que una zoncera, al modo en que Arturo Jauretche, vería las cosas. Lo cierto es que la realidad y las cifras dicen otra cosa.

Asimismo remarca la participación en la recaudación de los llamados impuestos regresivos y progresivos. “Los impuesto a los bienes y servicios como el IVA tienen un mayor peso que los impuestos a las rentas, los impuestos regresivos recaudan más plata que los progresivos”, señala.

De acuerdo a un informe de Filonews, el diario digital de Mario Pergolini, dichas aseveraciones, las que advierten sobre la magnitud de la presión tributaria en nuestro país, deben ser agarradas por pinzas. El principal referente para dejar sin efecto tales axiomas es nada más y nada menos que lasostiene el informe que remarca que “si nos comparamos con los países desarrollados estamos por debajo”. En países como Francia y Dinamarca, la presión llega al 46 por ciento y casi el 45 por ciento, respectivamente.También detalla queRecordemos que en nuestro país tenemos Salud y Educación para todos y todas.El informe demuestra una vez más porque varios de los postulados de los dirigentes de Juntos por el Cambio no están en lo cierto.Además, dirime el axioma que dice que en Argentina no hay inversión porque no hay reglas claras dadas la cantidad de impuestos., concluye.Lindo video para pensar una vez más en la necesidad de plantear una reforma tributaria.