Martín Soria aseguró que Casación "es un tribunal que ha quedado muy contaminado"

El ministro de Justicia, Martín Soria, consideró que la Cámara de Casación es un "tribunal que ha quedado muy contaminado" y volvió a pedir que se apruebe la reforma judicial y los cambios en el Ministerio Público para avanzar en la designación de un reemplazante del procurador Eduardo Casal.En un reportaje en Página/12 publicado hopese a que salieron a la luz sus visitas a la Casa de Gobierno y a la residencia presidencial de Olivos durante la gestión de Cambiemos.Soria recordó que "en las últimas semanas han salido a la luz los ingresos a escondidas a Casa Rosada y las visitas a Olivos, los mensajes que intentó borrar el secretario privado del expresidente Macri, que era un recordatorio de que tenían que hablar con Mariano Borinsky sobre una denuncia".agregó el titular de Justicia.Sobre la decisión de algunos jueces de rechazar la excusación en su contra, Soria señaló: "Recusan a un juez por el escándalo público de haber ido a Olivos, supuestamente a jugar al paddle mientras intervenía en causas que eran del interés del entonces presidente, y"Hay que ver qué dice el Código Procesal sobre qué es lo que debe hacer un juez: yo me considero imparcial, pero no es algo que deba resolver yo, le remito el expediente a un colega para que resuelva., aseveró el funcionario.También señalo que le "corresponde al Consejo de la Magistratura determinar si actuaron con imparcialidad e independencia, si debieron haberse inhibido en causas en las que el principal interesado era Macri y su gobierno.".Soria también destacó la necesidad de una reforma de la Justicia y señalo que "es un poder que "ha quedado con las estructuras del siglo XIX, asociado a privilegios corporativos".Sobre si impulsará la creación de una bicameral parlamentaria para analizar el funcionamiento del Poder Judicial, Soria señaló que "en la historia del Poder Legislativo, no es la primera vez que se crean este tipo de comisiones para analizar distintas situaciones.El ministro de Justicia también se quejó del rechazo de la oposición a reformar la ley del Ministerio Público y dijo que "se van a oponer a cualquier reforma al Ministerio Público, pero ni siquiera han leído los proyectos que ellos mismos presentaron.