"A lo Nik": Macri y Vidal plagiaron a los Obama para lanzar sus libros y estallaron las redes

"Yes, we can" - "Sí, se puede". El american dream electoral de Mauricio Macri que en 2015 prometía un país con Apples Stores y tiendas de café que convertirían a la Argentina en una mini Nueva York terminó explotado por políticas que nunca funcionan: dolarización de las tarifas, salarios a la baja, recortes en inversiones y endeudamiento externo.En este nuevo ciclo, fuera del poder pero con apetencias de relanzarse para volver, el expresidente y la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires focalizaron en copiar y utilizar los recursos del matrimonio Obama para sacar sus libros que relatan sus memorias en el poder y sus deseos de volver.