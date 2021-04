"La postergación de las PASO es un discusión genuina que debe darse con los especialistas sanitarios y en el Congreso"

"Habiendo primarias no es un escenario que Juntos por el Cambio saque a nuestro sector de las listas. No hay tal cosa como 'te dejo fuera de las listas'. Nosotros es lo que decimos hace tiempo, hay que jugar la interna".

Nicolás Massot está trabajando con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio y si bien aún están dentro de Juntos por el Cambio esboza intenciones de construir una tercera línea(R)R)comentó Massot en diálogo con El Fin de la Metáfora por Radio 10.De todos modos se mostró crítico del Gobierno de Macri y de el de Alberto: "La legitimidad propia te la dan los votos que tenés. Pero la conducción involucra a los distintos y a los otros. Yo no creo que haya estado presente eso en el momento que Juntos por el Cambio gobernó."Yo a Borinsky no lo conozco pero sí tengo conocimiento que él encabezó una comisión que buscaba reformar el código procesal penal.. La visita en sí misma no me parece señal de nada, es absolutamente razonable que un presidente y su ministro de Justicia tenga encuentros con miembros del Poder Judicial en tanto que tenga que ver con la agenda institucional, cualquier otra cosa tiene que ser investigada", sostuvo sobre las visitas de jueces a Olivos.Por último dijo que "el Gobierno ha cometido muchos errores en el manejo de la pandemia pero no por eso hay que tapar la gravedad de la situación,. Siempre y cuando que la discusión se dé en el Congreso y que únicamente se trate de un argumento de sanitario,