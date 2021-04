Clarín + Bullrich: camino de una fake news contra la vacuna Sinopharm en el peor momento de la pandemia

La economía se vuelve a resentir y el gobierno no ayuda a quienes ya sufren la segunda ola de la hiper recesión. Expliquen por qué no compraron la vacuna de Pfizer, pero sí 4 millones de la China, que inmuniza a medias. ¿A esto llaman cuidar a los argentinos? — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 12, 2021

La portada del diario Clarín induce otra mentira que ya no es operación política o desestabilización económica: induce a un genocidio sanitario sobre los argentinos. El diario sostiene que la vacuna china no da la inmunidad esperada y convoca a no usarla. El dato que desnuda la fake news es que hablan de la vacuna Sinovac que se aplica en Chile y no de la Sinopharm que se utiliza en Argentina.utilizada en los países que presider Sebastián Piñera y Jair Bolsonaro. Un dato llamativo:Para completar el triangulo de desinformación se sumó Bullrich que no puede ocultar su interés económico en contar con la vacuna estadounidense de Pfizer que le exigía a la Argentina activos soberanos a cambio de vacunas que todavía no repartieron a los países que si accedieron a sus condiciones.tuiteó Patricia con supina ignorancia.