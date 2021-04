Finalmente Beatriz Sarlo fue vacunada aunque no sabe que dosis le dieron

Después de la polémica, la académica Beatriz Sarlo se vacunó contra el coronavirus. En su momento, había denunciado que le habían ofrecido inmunizarse “por abajo de la mesa” para luego desdecirse frente a la Justicia y “autocriticarse fuertemente”.

En una entrevista televisiva, expresó: “Me vacuné. Me tocó. No se me cayó la página. Me vacuné hace cuatro días. Yo soy muy ignorante de cualquier cuestión médica y para no terminar hablando de cosas de las que no sé, no hablo”. Lo curioso es que no pudo decir con que vacuna fue inoculada. “La verdad es que no sé cuál me tocó”, admitió la ensayista. Cabe recordar que a principios de mes, Sarlo no pudo vacunarse porque se había inyectado la vacuna gripal.Después tuvo que ir a Comodoro Py y bajo juramento, reconoció que tales palabras se supeditaban a la convocatoria de figuras públicas que el Gobierno intentó llevar a cabo en su momento para promocionar la campaña de vacunación contra el COVID.