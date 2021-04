Guzmán "edifica consensos" con el Club de París para avanzar en el cierre del acuerdo con el FMI

Siempre es muy valioso el diálogo con mi par de Francia con quien seguimos edificando consensos sobre las relaciones de Argentina con el FMI y el Club de París, y uniendo esfuerzos por un multilateralismo más sano para el mundo. Gracias @BrunoLeMaire por tu compresión y el apoyo. pic.twitter.com/saf63nNeb1 — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) April 16, 2021

Hay un número puntual al que la Argentina debe hacerle frente entre el cierre del mes de mayo y principios de junio:El último viernes Guzmán estuvo cara a cara con Bruno Le Maire y Emmanuel Moulin con quienes tendió puntes en búsqueda de cumplir una promesa argentina de buena fe: el Gobierno que conduce Alberto FernándezLe Maire y Moulin, que por cuestiones de tradición ocupan la conducción del Club de París, tomaron nota el viernes del pedido y prometieron analizar la alternativa de “perdonar” el vencimiento, y darle un plazo extra a la Argentina. Sin embargo, reconocieron, esto dependerá de lo que se decida dentro del directorio del Club, lo que será sometido a votación.Ante este panorama Argentina tieneque el FMI girará en agosto y con eso pagarle al consorcio de países desarrollados con sede en París,Esta decisión es puramente de carácter político y para eso el ministro necesitará el aval explícito del Presidente.Según el análisis que hacen en Economía pese que al Central recién pudo reforzar sus reservas en los últimos meses,Ya quedó claro que hay quienes quieren tomar al menos parte de este dinero para financiar ayuda sociales y económica a los afectados por las últimas medidas de restricción sanitaria; financiando nuevos IFE o ATP con ese dinero.Lo cierto es que GuzmánAdemás en el viejo continente saben que Mauricio Macri al endeudarse con el fondo tampoco liquidó la deuda con el Club de París que tenía que pagar en 2019 pese a tener los dólares disponibles. La ex ministra de economía francesa, durante su gestión como funcionaria en su país, detentaba el cargo de titular formal del Club de París, con lo que sabía luego como titular del FMI que el dinero del stand by no se estaba utilizando correctamente.