Procesan a Daniel Santoro por intento de extorsión

El juez federal Luis Rodríguez procesó este lunes al periodista del Grupo Clarín Daniel Santoro por "presunta tentativa de extorsión" en la causa que inició el empresario Daniel Traficante.

El juez Luis Rodríguez me procesó sin una sola prueba de que yo participé o sabía de un intento de extorsión. Y lo absurdo es que una consulta que le hice a traficante antes de publicar la nota, es una ¡prueba de la extorsión! ¿Debería no haberlo llamado un día antes de publicar? pic.twitter.com/blyrbL6deG — daniel santoro (@dsantoro59) April 19, 2021

La decisión del magistrado incluyó unsin prisión preventiva, según el fallo al que tuvo acceso la agencia Télam.Rodríguez consideró probado quede la maniobra en la cual se pidió a Traficante el pago depara no quedar involucrado en la causa judicial por contrabando de mercaderías mediáticamente conocida como, en la intimidación moral que ejerciera sobre éste o que introduce información falsa para contribuir en una extorsión en curso", sostuvo el juez federal.En paralelo, el Tribunal Oral Federal 2, quien mantuvo la detención del falso abogado Marcelo D'Alessio, imputó además al suspendido fiscal de Mercedes Juan Bidone, y dos exagentes de la AFI, también bajo la carátula de intento de extorsión."Santoro es considerado como partícipe en la intimidación ejercida por Marcelo Sebastián D ´Alessio sobre Gabriel Traficante, reforzando y dando sustento a la presión realizada para obtener el dinero exigido bajo las falsas alusiones a que iría preso en el marco de la investigación conocida como la mafia de los contenedores", apuntó el fallo de este lunes.en esa causa judicial y con ello "había instalado social y mediáticamente que Traficante era investigado como jefe de la mafia de los contenedores" en 2016.Daniel Santoro utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al fallo judicial de Luis Rodríguez."El juez Luis Rodríguez me procesó sin una sola prueba de que yo participé o sabía de un intento de extorsión. Y lo absurdo es que una consulta que le hice a traficante antes de publicar la nota, es una ¡prueba de la extorsión! ¿Debería no haberlo llamado un día antes de publicar?", fustigó el periodista.En la misma línea, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó la decisión judicial al señalar que "los hechos atribuidos a Santoro sólo podrían encuadrarse dentro de un neutral ejercicio de su actividad profesional".FOPEA