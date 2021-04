Larreta de raid mediático: culpó a Alberto por el atraso en la vacunación a docentes y presionó a la Corte Suprema

Por otro lado excusó que "no vacunamos más docentes porque el gobierno nacional no nos da más vacunas. Si nos dan vacunas más rápido, los vacunamos a todos encantados. Pero Nación fijó el orden y seguimos a rajatabla lo establecido sin privilegios y sin alterarlo".

Horacio Rodríguez Larreta realizó un fuerte raid mediático luego del fallo de la Justicia que ratificó las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y habló con Pagni en La Nación+, con María O´Donnel en Urbana Play (ex Metro), con Longobardi en Mitre y con Novaresi en La Red en cuestión de horas., apuntó el mandatario porteño.Larreta respondió al cuestionamiento de Alberto que expuso como la Ciudad de Buenos Aires es la anteultima en vacunación. "A veces cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente tenemos que preservar la salud de los educadores, que son muy importantes", apuntó el Presidente.Por otro lado, el alcalde porteño apuró a la Corte Suprema y le pidió que "dictamine en los próximos días" sobre la constitucionalidad del DNU presidencial que suspendió las clases presencales."Siempre estoy dispuesto al diálogo. El viernes me reuní dos horas con el Presidente. Pero si toman una decisión que no nos consultan y que para nosotros en la Ciudad no es correcta, afirmó Larreta en declaraciones a radio Metro.Y sostuvo: "Respecto de la educación, la Constitución dice que quien es competente es el Gobierno de la Ciudad y si hay una discusión con el Gobierno Nacional lo tiene que decidir la Corte."La evidencia muestra que no hay un mayor nivel de contagios porque se abran las escuelas", volvió a justificar Larreta. El mandatario hizo hincapié en "el impacto de los chicos perdiendo clases en términos de abandono, de repitencia" y pidió"La semana anterior con las restricciones de horarios en la gastronomía que fue acordada, cada uno puso su punto de vista y nos pusimos de acuerdo. Tenemos vocación de dialogar", recordó Larreta. Respecto del diálogo con su par en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo:Larreta habló sobre la preocupación que le planteó el gobierno nacional respecto a los contagios en los alrededores de las escuelas y en el transporte público de alumnos y padres que lo utilizan y la diferencia con el conurbano bonaerense: "El AMBA es un área en continuo pero la realidad no es exactamente la misma,Quizás en la provincia sí tienen que usar el transporte público para ir a la escuela, en la Ciudad no"."No es la misma la realidad de la provincia que de la Ciudad", aseveró y remarcó: "No siempre las medidas fueron exactas de un lado y del otro de la General Paz". Larreta explicó respecto del transporte en la Ciudad ques, por lo cual la mayoría va caminando".Los datos que compartió Larreta en la entrevista y en la reunión que mantuvo con el presidente fueron obtenidos del sistema SUBE, que aclaró que lo maneja Nación a través del Ministerio de Transporte. "Nuestros datos son oficiales y públicos. El sistema SUBE muestra que la cantidad de gente que viaja en transporte público hoy es la misma que antes que comenzaran las clases presenciales, o sea, las clases no sumaron gente a los transportes públicos y además hubo un aumento del 20% en las unidades de colectivos, son datos oficiales y no sé qué otros datos hay que se contrapongan a esto".